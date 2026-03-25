حماس: المصادقة الأولية على قانون إعدام الأسرى تمهيد لجرائم قتل داخل السجون

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ما يُعرف بـ“قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين” تمثل خطوة خطيرة تمهد، وفق بيانها، لتنفيذ عمليات قتل وتصفية بحق الأسرى داخل السجون.

وأضافت الحركة في تصريح صحفي أن هذه الخطوة تعكس “انحدارًا غير مسبوق” في سياسات الاحتلال، معتبرة أنها تخالف بشكل صريح القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بأسرى الحرب.

وحذرت “حماس” من خطورة القانون، مشيرة إلى أنه قد يحول السجون إلى ساحات تصفية مباشرة، في ظل ما وصفته بممارسات سابقة تشمل التعذيب والحرمان والإهمال الطبي.

وحمّلت الحركة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القانون، مؤكدة أن المساس بحياة الأسرى “خط أحمر”، ودعت في الوقت ذاته إلى تصعيد الفعاليات الشعبية، ومطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لوقف المشروع قبل إقراره النهائي.