حزب الله: قانون إعدام الأسرى “خط أحمر” وقد يفجر مواجهة

حذّر حزب الله من تداعيات مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع ما يُعرف بـ“قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، معتبرًا أنه يمثل “خطوة إرهابية خطيرة” تمهد لتنفيذ عمليات قتل وتصفية بحق الأسرى داخل السجون.

وأكد الحزب في بيان تابعته وكالة “صفا” أن هذه المصادقة تعكس “انحدارًا وحشيًا غير مسبوق” في سياسات الاحتلال، مشددًا على أن المشروع يخالف بشكل صريح القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بأسرى الحرب.

وأضاف أن القانون يهدف إلى تحويل السجون إلى “ساحات تصفية مباشرة”، في ظل ما وصفه بسياسات قائمة تشمل التعذيب والحرمان والإهمال الطبي بحق الأسرى.

وحمّل “حزب الله” إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القانون، مؤكدًا أن المساس بحياة الأسرى داخل السجون “خط أحمر”، وقد يؤدي إلى تصعيد واسع.

ودعا الحزب إلى تكثيف الدعم لقضية الأسرى، وتصعيد الفعاليات الشعبية، مطالبًا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك العاجل لوقف مشروع القانون قبل إقراره بشكل نهائي.