حماس تعزّي بشهداء الطائرة القطرية

قام وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بزيارة مجالس العزاء الأربعة التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، لتقديم واجب العزاء في ضحايا حادث تحطّم الطائرة القطرية.

وضمّ الوفد كلاً من القياديين محمد نزّال وعبدالجبار سعيد، اللذين عبّرا عن خالص تعازيهما لأهالي الشهداء، نيابة عن الحركة، منوّهين إلى أنهم قضوا أثناء أداء مهمة نبيلة في الدفاع عن وطنهم وأرضهم وشعبهم.

كما أشاروا إلى رمزية امتزاج الدماء القطرية والتركية والفلسطينية في هذا الحادث الأليم، حيث قضى فيه ثلاثة قطريين وثلاثة أتراك وفلسطيني.

هذا، وكانت قيادة حركة حماس قد أرسلت رسائل تعزية منفصلة بالشهداء السبعة إلى القيادتين التركية والقطرية.