عراقجي: قواعد واشنطن في المرمى ولا مفاوضات تحت النار

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة باعتبارها استُخدمت لشن عمليات ضد إيران، مشددا في الوقت ذاته على أن طهران لا تكنّ العداء لدول المنطقة، وفق حديثه.

ووجَّه عراقجي، في لقاء متلفز، رسالة إلى دول الجوار بضرورة "الابتعاد عن الأمريكيين"، معربا عن استغرابه من عدم إدانة تلك الدول لما وصفها بـ"الحرب الأمريكية الصهيونية".

ووصف الوزير الإيراني هذه المواجهة بأنها "نقطة ذهبية" في تاريخ البلاد، مؤكدا نجاح طهران في منع قوتين نوويتين من تحقيق أهدافهما، وإفشال مخططات تقسيم البلاد أو كسر وحدة الصف الشعبي.

وفي ملف مضيق هرمز، أوضح عراقجي أن المضيق تحوَّل إلى "هزيمة أخرى للعدو"، كاشفا عن دراسة ترتيبات خاصة لإدارته لما بعد الحرب.

وأشار إلى فشل محاولات العدو اللجوء لدول أخرى لفتح المضيق، مؤكدا أنه سيبقى مغلقا فقط أمام السفن التابعة للعدو.

وقال عراقجي "حذرنا جميع الدول من أن دخول قواتها المسلحة إلى منطقة مضيق هرمز سيؤدي إلى زيادة التوتر".

لا مفاوضات مع واشنطن

وعلى الصعيد القانوني، شدَّد الوزير الإيراني على أن بلاده توثق جميع "الانتهاكات" التي ارتُكبت خلال الحرب لمتابعتها في المحافل الدولية.

وقال عراقجي إن بلاده لم تسعَ للحرب وتريد إنهاءها، لكنها لا تريد وقف إطلاق النار بصورة يعود فيها العدو للهجوم مجددا.

وتابع قائلا "لا مفاوضات مع الطرف الأمريكي، وهو يرسل رسائل عبر وسطاء مختلفين"، مشيرا إلى أن هذه الحرب "ليست حربنا ولا حرب أمريكا، بل إسرائيل هي من دفعت الولايات المتحدة إليها".

وأكد أن هدف إسرائيل هو تحقيق مشروع إسرائيل الكبرى التي تضم أراضي من دول المنطقة، وقال "أمريكا ستضحي بالجميع لضمان أمن إسرائيل".

وجدَّد تحذيره لواشنطن من استهداف البنية التحتية الإيرانية، معتبرا تراجع الولايات المتحده عن ذلك "بفضل صلابة قواتنا المسلحة".

وأكد الوزير الإيراني أن "التركيز حاليا ينصبّ على الدفاع عن البلاد، ولا مفاوضات حتى الآن مع الجانب الأمريكي".

تزامن ذلك مع إعلان مسؤول إيراني رفيع عن 5 مطالب أساسية لوقف إطلاق النار، تضمنت الوقف الكامل للعدوان على الأراضي الإيرانية، وإنهاء مسلسل الاغتيالات بحق القيادات، ودفع تعويضات مالية طائلة لإيران عن خسائر البنية التحتية، ووقفا متزامنا للحرب على كل الجبهات (لبنان وغزة واليمن)، واعترافا دوليا صريحا بحق إيران السيادي في إدارة مضيق هرمز.