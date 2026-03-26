إيران تكشف تفاصيل اليوم السادس والعشرين من عملية "الوعد الصادق 4"

أوضح المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي تفاصيل اليوم السادس والعشرين من عملية "الوعد الصادق 4".

وقال المتحدث إنّه استمراراً للموجة 79 من عملية "الوعد الصادق 4"، قامت قوات الجوفضاء والقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، وبالنداء "يا رازق الطفل الصغير"، باستهداف إيلات ومحطات الاستقبال للأقمار الصناعية التابعة لجيش الكيان الصهيوني، إضافة إلى قواعد الأزرق والشيخ عيسى وعلي السالم وعريفجان التابعة للجيش الأمريكي.

وأضاف أن الهجوم نُفّذ باستخدام منظومات صاروخية بعيدة ومتوسطة المدى تعمل بالوقود الصلب والسائل، إلى جانب طائرات مسيّرة انتحارية، ضمن عملية مستمرة ومركزة على إحداث تأثير مباشر.

وأشار إلى أنّ الموجة الثمانين من العملية، وبالنداء "يا شديد القوى"، استهدفت المراكز الاستراتيجية والعسكرية والأمنية للكيان في المناطق الشمالية من فلسطين المحتلة، بالتزامن مع هجوم للمقاومة الإسلامية (حزب الله).

كما أفاد بأن صواريخ من طراز عماد وقيام وخرمشهر 4 سقطت خلال عدة جولات ضمن الموجة الحادية والثمانين من العملية، وبالنداء "يا باقر العلوم عليه السلام"، مستهدفة أكثر من 70 نقطة في الأراضي المحتلة، بما في ذلك مناطق حيوية في حيفا وديمونا والخضيرة.

وأوضح المتحدث أنه تم أيضاً إصابة طائرة أمريكية من طراز F-18 في منطقة تشابهار بواسطة منظومة الدفاع الجوي التابعة لبحرية الحرس الثوري، وتحت توجيه الشبكة الموحدة للدفاع الجوي في البلاد.

وأشار إلى أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية استهدفت القوات التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالصواريخ مواقع تجمع القوات الأمريكية والجماعات الانفصالية المدعومة من قبل الأمريكيين والصهاينة في أربيل.

كما أطلقت القوات البحرية للجيش صواريخ كروز من طراز "قدير" (بر-بحر) باتجاه مجموعة السفن الحربية التابعة لحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، ما أجبر المجموعة على تغيير موقعها.