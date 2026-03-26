حزب الله يعلن استهداف 8 دبابات ميركافا واشتباكات مع قوات (إسرائيلية)

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، سلسلة بيانات صادرة عنها استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية ودبابات "ميركافا" في عدة مناطق، إضافة إلى قصف مقر وزارة الحرب الإسرائيلية في (تل أبيب).

وقالت المقاومة الإسلامية إن مجاهديها استهدفوا عند الساعة 01:10 فجر الخميس 26-03-2026 مقر وزارة الحرب الإسرائيلية (الكرياه) وسط (تل أبيب)، وثكنة دولفين التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية شمال (تل أبيب) بعدد من الصواريخ النوعية.

وأضافت أن مجاهديها استهدفوا عند الساعة 01:50 دبابة ميركافا قرب بركة دير سريان بصاروخ مباشر وحققوا إصابة مؤكدة.

وأوضحت أنه أثناء محاولة قوة من جيش العدو الإسرائيلي التقدم باتجاه بلدة دير سريان عند الساعة 02:20، اشتبك معها مجاهدو المقاومة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، كما استهدفوا دبابة ميركافا قرب البركة بصاروخ مباشر وحققوا إصابات مؤكدة.

كما استهدف مجاهدو المقاومة عند الساعة 02:30 دبابة ميركافا على طريق الطيبة القنطرة بصاروخ موجه وحققوا إصابة مؤكدة.

وعند الساعة 03:00 اشتبك مجاهدو المقاومة مع قوة من جيش العدو الإسرائيلي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية من مسافة صفر على طريق بلدة القنطرة في محيط المسجد، وحققوا إصابات مؤكدة.

وفي الساعة 03:15 تم استهداف دبابة ميركافا في بلدة القنطرة بصاروخ موجه وتحقيق إصابة مؤكدة.

كما استهدفت المقاومة عند الساعة 03:40 دبابة ميركافا قرب مهنية بلدة القنطرة بصاروخ موجه وحققت إصابة مؤكدة، وأثناء محاولة مروحية معادية إخلاء الإصابات الناتجة عن الاشتباكات تم استهدافها بصاروخ دفاع جوي وإجبارها على التراجع.

وفي الساعة 05:06 جرى استهداف دبابة ميركافا قرب مهنية بلدة القنطرة بصاروخ موجه وتحقيق إصابة مؤكدة.

كما أعلنت المقاومة استهداف دبابة ميركافا في بلدة دبل عند الساعة 05:00 بصاروخ موجه وتحقيق إصابة مؤكدة، قبل أن يتم استهداف دبابة أخرى في البلدة ذاتها عند الساعة 05:30 بصاروخ موجه وتحقيق إصابة مؤكدة.

وأفادت البيانات باستهداف دبابة ميركافا قرب مهنية بلدة القنطرة عند الساعة 05:15 بصاروخ موجه وتحقيق إصابة مؤكدة، ليصبح عدد الدبابات المستهدفة في هذه النقطة خمس دبابات.

كما جرى استهداف دبابة أخرى في الموقع نفسه عند الساعة 06:30 بصاروخ مباشر، ما رفع عدد الدبابات المستهدفة في النقطة إلى ست دبابات.

وعند الساعة 06:40 استهدفت دبابة ميركافا قرب خزان بلدة القنطرة بصاروخ موجه وتحقيق إصابة مؤكدة، ليصبح عدد الدبابات المستهدفة في البلدة سبع دبابات.

وأعلنت المقاومة كذلك استهداف ثلاث دبابات ميركافا في تلة المحيسبات في بلدة الطيبة عند الساعة 06:00 بصواريخ موجهة وتحقيق إصابات مؤكدة.

كما استهدفت ثلاث دبابات ميركافا في بلدة دير سريان عند الساعة 05:15 بصواريخ موجهة وتحقيق إصابة مؤكدة، ليصبح عدد الدبابات المستهدفة في البلدة خمس دبابات.

وعند الساعة 07:05 استهدفت دبابة ميركافا قرب خزان بلدة القنطرة بصاروخ موجه وتحقيق إصابة مؤكدة، ليرتفع عدد الدبابات المستهدفة في البلدة إلى ثماني دبابات.

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة استهداف تجمع لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة القوزح عند الساعة 06:40 بصلية صاروخية.