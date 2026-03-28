دعوات لفتح كنيسة القيامة قبيل عيد الفصح

في ظل اقتراب أحد أهم المواسم الدينية للمسيحيين، تتصاعد دعوات كنسية في القدس لإعادة فتح كنيسة القيامة أمام المصلين، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقها إلى جانب المسجد الأقصى.

ودعا رؤساء الكنائس في مدينة القدس، اليوم السبت، في تصريح صحفي، سلطات الاحتلال إلى فتح كنيسة القيامة، مع اقتراب احتفالات عيد الفصح المسيحي.

ويصادف عيد الفصح لعام 2026 في تواريخ مختلفة، حيث يحتفل به الغربيون في 5 أبريل/ نيسان، والشرقيون في 12 من الشهر ذاته، وتتضمن المناسبة صلوات الجمعة العظيمة وسبت النور وقداديس القيامة التي تُقام تقليديًا في القدس.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تواصل السلطات الإسرائيلية إغلاق كنيسة القيامة والمسجد الأقصى، مبررة ذلك بالتوترات الأمنية المرتبطة بالتصعيد العسكري في المنطقة على خلفية الحرب ضد إيران.

وقال الناطق باسم بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، الأب عيسى مصلح، إن رؤساء الكنائس يحثون "إسرائيل" على إعادة فتح كنيسة القيامة بالكامل، لتمكين المؤمنين من إحياء أسبوع الآلام وعيد الفصح.

ورغم صدور إدانات من دول عربية وإسلامية، تواصل السلطات الإسرائيلية رفض إعادة فتح المسجد الأقصى وكنيسة القيامة أمام الفلسطينيين، الذين يرون في هذه الإجراءات خطوة غير مبررة وتحمل أبعادًا سياسية.