قاسم: الاحتلال يختلق ادعاءات كاذبة لتبرير خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار

أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، أن تصريحات قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال حول تخطيط حماس لخطف جنود إسرائيليين، هي ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، ومحاولة من الاحتلال لتبرير خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح قاسم اليوم السبت، أن تأكيد قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال أن الانسحاب من الخط الأصفر غير مطروح وأنه ينتظر الفرصة لعودة القتال في غزة، هو خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار ، ويؤكد مجددا نوايا الاحتلال الدائمة بتخريب الاتفاق.

ودعا الوسطاء والدول الضامنة ومجلس السلام، لاتخاذ موقف واضح من خروقات الاحتلال، والضغط عليه لتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق، في ظل الالتزام الكامل من جانب المقاومة بهذا الاتفاق.