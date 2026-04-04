يوليو لـ"الرسالة": قيود الاحتلال تستهدف الهوية الدينية في القدس وتحذيرات من تصعيد خطير

قال راعي الكنيسة الكاثوليكية، عبد الله يولبو، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض قيود مشددة على دور العبادة في مدينة القدس، سواء في المسجد الأقصى أو الكنائس، تحت ذرائع مختلفة، في سياق سياسة ممنهجة تستهدف الهوية الدينية للشعب الفلسطيني.

وأوضح يوليو في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن هذه الإجراءات لم تعد تقتصر على التضييق الأمني، بل باتت تمس جوهر الوجود الديني والثقافي، من خلال تقييد وصول المصلين، وعرقلة الشعائر الدينية، وفرض واقع جديد على المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء.

وأضاف أن “المرعب في هذه السياسات هو أنها تتكرر بوتيرة متصاعدة، وفي كل مرة تحمل محاولة واضحة لطمس الهوية الدينية لشعبنا، وضرب التعددية الدينية التي تميز القدس عبر التاريخ”.

وأكد أن استهداف المسجد الأقصى والكنائس في آنٍ واحد يعكس خطورة المرحلة، ويكشف أن ما يجري ليس إجراءات عابرة، بل جزء من مخطط أوسع لتغيير الطابع الديني للمدينة.

وشدد يولبو على أن الشعب الفلسطيني، بمسلميه ومسيحييه، “لن يتخلى عن مقدساته مهما اشتدت الضغوط”، مؤكدًا أن التمسك بالهوية الدينية والوطنية سيبقى ركيزة أساسية في مواجهة هذه السياسات.

ودعا في ختام تصريحه المجتمع الدولي والمؤسسات الدينية حول العالم إلى التحرك العاجل لحماية المقدسات في القدس، ووقف الانتهاكات المستمرة بحقها.