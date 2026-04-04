الجماهير المغربية ترفع صوت الأسرى الفلسطينيين في ملاعب كرة القدم

شهدت مدرجات ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية، مساء الخميس، وقفة تضامنية لافتة من جماهير نادي الجيش الملكي مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وذلك خلال مباراة فريقها أمام أولمبيك الدشيرة ضمن منافسات الدوري المحلي.

ورفعت الجماهير الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بإقرار إسرائيل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في مشهد طغت عليه الشعارات السياسية والإنسانية.

ومن بين العبارات التي ظهرت في المدرجات: “أمة في سبات عميق”، و“أرواح الأسرى تُطفأ في صمت رهيب”، و“أوقفوا إعدام الأسرى”، إلى جانب هتافات داعمة للقضية الفلسطينية ومنددة بالانتهاكات الإسرائيلية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأناضول، تزامنت هذه الوقفة مع فوز الجيش الملكي على ضيفه أولمبيك الدشيرة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة احتضنها الملعب ذاته.

ويأتي هذا التحرك الجماهيري في ظل تصاعد الجدل الدولي عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي، في 30 مارس/آذار الماضي، على مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.

وينص القانون على إمكانية إصدار حكم الإعدام دون طلب من النيابة العامة، كما يشمل المحاكم العسكرية، مع منح وزير الأمن صلاحية إبداء الرأي أمام المحكمة.

ويُطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين عمداً، والبالغ عددهم نحو 117 أسيراً، وفق المعطيات المتداولة.

وفي المقابل، تشير تقارير حقوقية إلى وجود أكثر من 9500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم أطفال ونساء، وسط اتهامات بانتهاكات تشمل التعذيب والإهمال الطبي.

وتعكس هذه المبادرة من جماهير الجيش الملكي استمرار حضور القضية الفلسطينية في الوعي الشعبي العربي، وامتدادها إلى الملاعب الرياضية كمنصة للتعبير والتضامن.