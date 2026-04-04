الأمن اليمني يكشف خلية تجسس تعمل لصالح مخابرات العدو (الإسرائيلي)

أعلن جهاز الأمن والمخابرات اليمني عن إنجاز أمني تمثل في القبض على عدد من العناصر التي عملت بصورة مباشرة مع مخابرات العدو الإسرائيلي.

وقال الجهاز في بيان الإنجاز الأمني إن الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على عدد من العناصر التي عملت بصورة مباشرة مع مخابرات العدو الإسرائيلي عبر جهاز الاستخبارات العسكرية (أمان)، وجهاز الاستخبارات والمهمات الخاصة (الموساد) وجهات إسرائيلية أخرى.

وأوضح البيان أن تلك العناصر نفذت أعمالا تجسسية لصالح العدو الإسرائيلي من خلال رفع معلومات عسكرية وأمنية مهمة، وإحداثيات لمواقع عسكرية وأمنية، إضافة إلى معلومات مهمة ومتنوعة عن عدد من المنشآت الاقتصادية في بلادنا.

وأضاف أن العناصر استخدمت لتنفيذ أعمالها عددا من البرامج التجسسية، كما استخدمت برامج للتواصل ذات طابع تجسسي.

وثمن البيان تعاون ويقظة ووعي أبناء الشعب اليمني، الذي كان ولا يزال السد المنيع في وجه كل المشاريع التأمرية والتخريبية للأعداء.

كما دعا الجهاز كافة أبناء الشعب اليمني إلى المزيد من اليقظة والوعي، مؤكدا أن ذلك كان له، دور مهم في إفشال مؤامرات الأعداء لاستهداف بلدنا أو محاولة ثنيه عن مواقفه المتقدمة نصرة للشعب الفلسطيني ولقضايا الأمة الإسلامية، وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى بـ "إسرائيل الكبرى".