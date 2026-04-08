 "مباحث التموين" تضبط وتتلف 3 أطنان مواد غذائية مخالفة في قطاع غزة

 ضبطت دائرة شرطة مباحث التموين في قطاع غزة،  3 أطنان من المواد الغذائية المخالفة للمعايير والفاسدة منتهية الصلاحية، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

ويأتي ذلك في إطار جولاتها وإجراءاتها المكثفة برفقة طواقم وزارة الاقتصاد على الأسواق والمراكز التجارية بمختلف محافظات القطاع، لمنع الاحتكار ومتابعة الأسعار وحماية المستهلك.

وأوضحت مباحث التموين أنها ضبطت طنًا ونصف الطن من المواد الغذائية المخالفة للمعايير، فيما قامت بإتلاف طن ونصف الطن آخر من مواد غذائية فاسدة وظاهر عليها علامات العفن.

وأشارت مباحث التموين إلى أن عمليات الضبط والإتلاف تمت في محاضر رسمية بحضور الجهات المختصة من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكدت مباحث التموين أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها المتواصلة لحماية المستهلك وردع أي محاولات استغلال أو احتكار، مؤكدة عدم التهاون مع أي مخالف يثبت انتهاكه للقوانين والتعليمات.

