الصحة: 3 شهداء و3 إصابات خلال 24 ساعة في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاربعاء، عن التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبلغ إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 شهداء متأثرين بإصاباتهم في مجزرة شرق المغازي، بالإضافة إلى 3 إصابات أخرى.

وأفادت الوزارة بأن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 736 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 2,035 حالة، مع تسجيل 759 حالة انتشال.

وفي الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغ العدد التراكمي للشهداء 72,315، بينما وصل العدد التراكمي للإصابات إلى 172,137 إصابة.