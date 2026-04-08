حماس: المجازر الوحشية في لبنان تعكس الطبيعة العدوانية للاحتلال

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأشد العبارات الهجوم الإرهابي والغارات الوحشية التي شنها جيش الاحتلال على مناطق عدة في بيروت وعموم لبنان، والتي طالت أحياء سكنية مكتظة ومرافق مدنية، وأسفرت عن مئات الضحايا بين شهيد وجريح.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن القصف الهمجي يعكس الطبيعة العدوانية للاحتلال وقادته، واصفة إياهم بمجرمي الحرب الذين يسعون يائسين لاستعادة الردع عبر ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في بيوتهم وأحيائهم.

وأشارت إلى أن جرائم الاحتلال والمجازر الوحشية بحق المدنيين الأبرياء في لبنان وغزة وعلى امتداد الإقليم تؤكد هشاشة الكيان الصهيوني وزيف شرعيته، مستندة في ذلك إلى سلوكه الوحشي وخروجه عن كل القيم الإنسانية.

وأوضحت حماس أن كيان الاحتلال الفاشي يثبت مراراً وتكراراً استهتاره التام بالقوانين الدولية وقوانين الحروب، وتهديده المستمر للأمن والسلم الإقليمي والدولي، مشددة على أن ذلك يستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي لإخضاعه للمحاسبة وعدم إفلاته من العقاب.

وأكدت الحركة تضامنها مع الأشقاء في لبنان، ومتضرعة أن يرحم الله شهدائهم، ومتمنية الشفاء العاجل لجرحاهم، داعية الأمة العربية والإسلامية إلى الوحدة والتكاتف ومجابهة الاحتلال بكل الوسائل حتى زواله وحماية المنطقة من المشروع الصهيوني الاستعماري الغاشم.