الثوابتة للرسالة: ما جرى في قطاع غزة هو "مذبحة حقيقية بحق الصحفيين"

أكد إسماعيل الثوابتة أن استشهاد 262 صحفيًا فلسطينيًا، كان آخرهم الصحفي محمد وشاح، لا يمكن اعتباره مجرد أرقام، بل يمثلون شهودًا أحياء على واحدة من أبشع حروب الإبادة في التاريخ المعاصر.

وقال الثوابتة في تصريح خاص ب"الرسالة نت" إن ما يجري في قطاع غزة هو "مذبحة حقيقية بحق الصحفيين"، مشددًا على أن استهداف الإعلاميين بهذا الشكل الواسع والمباشر يكشف حجم الجريمة التي تُرتكب بحق الحقيقة والإنسان.

وأضاف أن التاريخ لم يشهد من قبل سقوط هذا العدد الكبير من الصحفيين في وقت واحد وخلال معركة واحدة، كما يحدث اليوم في غزة، ما يعكس مستوى غير مسبوق من الاستهداف المتعمد للصحافة.

وأشار إلى أن هذه الجرائم تمثل تعبيرًا فاضحًا عن نازية الاحتلال، مؤكدًا أن الصمت الدولي وفر غطاءً واضحًا لمواصلة هذه الانتهاكات والتصعيد الدموي.

ودعا الثوابتة المؤسسات الدولية والهيئات الصحفية حول العالم إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل الجاد على محاسبة الاحتلال ووقف الجرائم المستمرة بحق الصحفيين الفلسطينيين، وضمان حمايتهم وفق القوانين الدولية.