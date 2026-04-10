حماس تكذب ميلادينوف بشأن أعداد شاحنات المساعدات إلى غزة

شكّك عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الدكتور باسم نعيم، في دقة الأرقام المعلنة بشأن دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يعكس الواقع الميداني.

وأوضح نعيم أن ادعاءات المنسق الأممي نيكولاي ميلادينوف حول دخول 602 شاحنة إلى غزة يوم الخميس “غير دقيقة”، مشيرًا إلى أن العدد الفعلي بلغ 207 شاحنات فقط، من بينها 79 شاحنة مساعدات إنسانية.

وأضاف أن نسبة التزام الاحتلال بإدخال المساعدات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار لم تتجاوز 38%، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس “فجوة كبيرة” بين التعهدات والتنفيذ على الأرض.

وأكد نعيم أن ما وصفه بـ“التضليل” لن يحجب تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على تنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل.