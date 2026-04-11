6 شهداء وجرحى في قصف (إسرائيلي) استهدف مخيم البريج

استُشهد ستة مواطنين وأُصيب آخرون، فجر السبت 11 أبريل 2026، إثر قصف مباشر نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت تجمعاً للأهالي في محيط مسجد أبو مدين داخل مخيم البريج وسط قطاع غزة، بحسب مصادر طبية.

وأوضحت المصادر أن طواقم الإسعاف نقلت خمسة شهداء إلى مستشفى الأقصى في دير البلح، فيما وصل شهيد سادس إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس الجمعة، أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغ 738 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2,036 إصابة، إضافة إلى 759 حالة انتشال.

وأوضحت الوزارة أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72,317 شهيدًا، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات 172,158 إصابة.