المفاوضات الأمريكية الإيرانية تنطلق اليوم في إسلام أباد

تنطلق المفاوضات الإيرانية الأمريكية اليوم السبت، في العاصمة الباكستانية التي نجحت في الوصول إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار لأسبوعين، بعد عدوان أمريكي إسرائيلي استمر لمدة أربعين يوما.

ومن المقرر أن يجتمع الوفدين الأمريكي والإيراني بالمسؤولين الباكستانيين، ومناقشة المسودة، ثم في المرحلة الثانية والحساسة، سيجتمع الوفد الأميركي بالوفد الإيراني بحضور المسؤولين الباكستانيين، وهم: رئيس الوزراء شهباز شريف، ووزير الخارجية إسحق دار، وقائد الجيش المشير عاصم منير، مع بعض مساعديهم.

ووصل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسلام آباد لإجراء المفاوضات.

ويقود وفد التفاوض الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين مجلس الدفاع علي أكبر أحمديان، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).

كما يضم الوفد لجاناً أمنية وسياسية وعسكرية واقتصادية وقانونية. فيما يقود الوفد الأميركي نائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

جهود باكستانية

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الباكستاني أن حكومته تبذل جهدها من أجل أن تتكلل مفاوضات اليوم بين وفدي أميركا وإيران بالنجاح، وأن تأتي بخير وأمن للمنطقة، لافتاً إلى أن ما على باكستان هو بذل الجهود والمساعي، إلا أن النتائج ليست بيدها، وبالتالي لا يمكن الحديث الآن عن نتائج المفاوضات.

وذكر شريف، في كلمة للباكستانيين، أن حكومته بذلت جهدها خلال الأسابيع الماضية، من خلال التواصل مع طرفي النزاع، وتبادل وجهات النظر مع المسؤولين في الدول المختلفة، وتمكنت بفضل تلك الجهود وبعون الله، من وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، مشيراً إلى أن بلاده واصلت جهودها في هذا الصدد، والنتيجة اليوم أمامنا، حيث وصل الوفدان إلى إسلام أباد، وهناك ترقب بشأن المستقبل، لكننا لا نعلم شيئاً عنه. وأكد أنه أياً تكن النتائج، فإن بلاده ستحاول ألا يتحول الصراع إلى حرب شاملة تدفع ثمنها المنطقة بأسرها.

وأشار شريف إلى أن الوصول إلى هذا الحد لم يكن أمراً سهلاً، بل كانت أمامه عقبات كبيرة وكثيرة، لكن القيادة الباكستانية تعاملت مع القضية بكل روية ودقة وهدوء، حتى تمكنت من إقناع الطرفين بوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات المباشرة.

مضيق هرمز

وفي اليوم الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لصحيفة نيويورك بوست إن إعادة فتح مضيق هرمز عنصر أساسي في أي اتفاق لوقف إطلاق النار، قبل انطلاق المفاوضات المرتقبة السبت في إسلام أباد.

وأوضح أن واشنطن ستعرف فرص نجاح المحادثات مع إيران خلال نحو 24 ساعة، مشيرا إلى أن السفن الحربية يجري تزويدها بأفضل الذخائر لاستئناف الضربات في حال فشلت محادثات باكستان.

على صعيد متصل، قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي إن واشنطن تتوقع أن تكون مفاوضات إسلام آباد بين واشنطن وطهران مباشرة وغير مباشرة في آن واحد.