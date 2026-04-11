شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف بيت لاهيا ودير البلح

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، بعد قصف طيران الاحتلال لمناطق في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ودير البلح في الوسط.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد أربعة شبان في قصف للاحتلال على بلدة بيت لاهيا، عرف منهم حتى اللحظة، علي حسام علي أبو طالب " المصري " (17 عاما).

وفي السياق، أفادت مصادر محلية، بإصابة عدد من النازحين بجروح بعضها خطيرة، بقصف مسيرة إسرائيلية لخيمة بمحيط مسجد النور، في منطقة المشاعلة جنوب مدينة دير البلح.

كما أُصيب طفل برصاص آليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط دوار المزارع جنوب شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي نحو 749 شهيداً، إضافة إلى 2,035 إصابة، نتيجة الانتهاكات المتكررة.