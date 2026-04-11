نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته بقضايا الفساد

طلب رئيس الوزراء (الإسرائيلي) مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، الجمعة، تأجيل جلسات محاكمته بتهم الفساد لمدة أسبوعين على الأقل، متذرعا بوجود أسباب أمنية وسياسية.

وذكرت هيئة البث (الإسرائيلية) أن نتنياهو طلب تأجيل جلسة محاكمته لمدة أسبوعين، لأسباب أمنية وسياسية "سرية"، دون الإفصاح عن تفاصيل تلك الأسباب.

ولم يتضح ما إذا كانت المحكمة المركزية (الإسرائيلية) ستستجيب لطلب نتنياهو.

وكانت المحكمة قد قررت، الخميس، استئناف جلسات محاكمة نتنياهو، يوم الأحد المقبل، بحسب القناة 12 العبرية.

وتوقفت محاكمة نتنياهو تزامنا مع الحرب الأمريكية (الإسرائيلية) على إيران التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، بعد أن أعلنت الجبهة الداخلية بالجيش (الإٍسرائيلي) حظر التجمعات.

ويُحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد تُعرف بالملفات 1000 و2000 و4000، تتعلق بتلقي هدايا، والتأثير على التغطية الإعلامية، وتقديم تسهيلات لرجال أعمال، وهي تهم يرفضها نتنياهو مدعيا أنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.

وقُدمت ضده لائحة اتهام بهذه القضايا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لتبدأ محاكمته في العام 2020، وما زالت مستمرة.

وتقدم "نتنياهو"، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بطلب عفو من الرئيس (الإسرائيلي) يتسحاق هرتسوغ، دون الاعتراف بالتهم أو اعتزال العمل السياسي، ما أثار جدلًا قانونيًا واسعًا.

وينص القانون (الإسرائيلي) على أن العفو الرئاسي لا يُمنح إلا بعد الإقرار بالذنب، وهو ما يرفضه "نتنياهو" حتى الآن.

في المقابل، يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هرتسوغ لمنح العفو لنتنياهو.

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.