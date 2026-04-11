خلال 15 دقيقة.. إنستغرام يتيح تعديل التعليقات بلا قيود

أعلنت شركة "ميتا" عن إطلاق ميزة طال انتظارها لمستخدمي تطبيق "إنستغرام" عالمياً، تتيح لهم تعديل التعليقات بعد نشرها، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتقليل الحاجة إلى حذف التعليقات وإعادة كتابتها مجدداً.

وأعلنت المنصة أن الميزة الجديدة تمنح المستخدمين نافذة زمنية مدتها 15 دقيقة فقط لإجراء التعديلات اللازمة على التعليقات التي يتركونها على المنشورات.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لسياسة إنستغرام في توحيد أدوات التحكم، حيث تشبه هذه الآلية الطريقة التي أتاح بها التطبيق تعديل الرسائل المباشرة (DMs) في وقت سابق من عام 2024.

وأوضحت الشركة أن عملية التعديل تتسم بالبساطة؛ إذ يكفي للمستخدم الضغط على خيار "تعديل" (Edit) الذي يظهر أسفل التعليق الخاص به، ليفتح صندوق نصي يسمح بإعادة صياغة المحتوى أو تصحيحه.

وتسمح "ميتا" بإجراء عدد غير محدود من التعديلات خلال مهلة الـ 15 دقيقة المحددة.

ومع ذلك، حددت الشركة بعض الضوابط التقنية للميزة الجديدة، أبرزها:

- تعديل النصوص فقط: تقتصر القدرة على التعديل على النصوص المكتوبة، وفي حال احتوى التعليق على وسائط (مثل الصور) مع النص، فلن يتمكّن المستخدم سوى من تغيير المحتوى المكتوب.

- علامة التعديل: سيظهر ملصق "معدّل" (Edited) باللون الرمادي بجانب التعليق للإشارة إلى حدوث تغيير، دون توفير "سجل تعديلات" (Version History) يتيح للآخرين رؤية النص الأصلي.

يذكر أن هذا التغيير هو الأحدث في سلسلة من التحديثات التي شهدتها المنصة منذ شهر مارس (أذار)، والتي شملت اختبارات لخدمة "إنستغرام بلس" (Instagram Plus) وتغييرات في سياسات التشفير للرسائل المباشرة، مما يعكس رغبة "ميتا" في تسريع وتيرة تطوير الميزات التفاعلية داخل التطبيق.