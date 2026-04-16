التجمع الوطني للقبائل والعشائر الفلسطينية يرحب بأسطول الحرية ويدعو إلى كسر الحصار عن غزة

رحّب التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بانطلاق “أسطول الحرية” من موانئ عالمية، في محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تحمل رسالة إنسانية تعكس التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.

وقال التجمع في بيان صادر عنه إن هذا الحراك يأتي في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني أوضاعًا إنسانية قاسية، في ظل استمرار ما وصفه بحرب الإبادة وسياسات التجويع، مشيرًا إلى ارتقاء 757 شهيدًا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، في انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد البيان أن المبادرة تمثل بارقة أمل لأهالي غزة الذين ينتظرون الدعم الإنساني، مشددًا على تقديره للمشاركين في الأسطول وجهودهم في إيصال رسالة إنسانية تعبّر عن ضمير العالم.

ودعا التجمع أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى دعم هذه المبادرة والمشاركة الفاعلة في كسر الحصار، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

واختتم بيانه بالتأكيد على التمسك بحرية فلسطين وكرامة شعبها.