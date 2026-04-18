إصابة 6 جنود (إسرائيليين) بانفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان

أعلنت مصادر عبرية، يوم الجمعة، عن إصابة عدد من الجنود (الإسرائيليين)، جراء انفجار عبوة ناسفة، في جنوبي لبنان.

وأفادت القناة الثالثة عشر العبرية، بإصابة 6 جنود بعضهم بجروح خطرة، جراء انفجار عبوة ناسفة في جنوبي لبنان، وإجلائهم جوًا إلى مستشفى رامبام بمدينة حيفا.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وقفاً لإطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام اعتباراً من منتصف الليلة بتوقيت (تل أبيب) وبيروت، بعد أيام من محادثات تمهيدية مباشرة ونادرة بين سفيريْ البلدين في واشنطن.

ومن المتوقع أن يُجري البلدان محادثات ثانية في غضون أسبوع أو أسبوعين في البيت الأبيض من أجل التوصل إلى اتفاق شامل، وفق ما أعلنته الإدارة الأمريكية.

