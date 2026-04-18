استشهاد شاب برصاص الاحتلال جنوب الخليل واحتجاز جثمانه

استشهد، صباح اليوم السبت، شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدعوى محاولته التسلل إلى إحدى المستوطنات جنوب مدينة الخليل، وذلك عقب وقت قصير من دوي صافرات الإنذار في المنطقة.

وأفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية بإبلاغ وزارة الصحة باستشهاد الشاب محمد أحمد سويطي (25 عامًا)، بعد إطلاق النار عليه في بلدة افقيقيس غرب مدينة دورا بمحافظة الخليل، فيما احتجزت قوات الاحتلال جثمانه.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي "تحييد" الشاب، زاعمًا أنه حاول التسلل إلى مستوطنة "نيجهوت" المقامة على أراضٍ فلسطينية جنوب غرب الخليل، وكان بحوزته سكين.

وفي السياق، أفاد شهود عيان بأن صافرات الإنذار دوّت داخل المستوطنة، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيطها، حيث شوهد انتشار مكثف لآليات الاحتلال، أعقبه إطلاق النار على الشاب.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية افقيقيس المجاورة، وفرضت إجراءات مشددة تمثلت بمنع التجول، إلى جانب مداهمة عدد من منازل المواطنين، واحتجاز شبان وإخضاعهم لتحقيق ميداني.