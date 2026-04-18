90 أسيرًا ستُعقد لهم جلسات محاكمة في "عوفر" غدًا

أفادت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، بأن محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" ستعقد غدًا الأحد، جلسات محاكمة لـ90 أسيرا.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك يوم السبت، أن أسماء الأسرى هم:

عبد القادر قدورة حمد

⁠محمد خالد محمود حماد

⁠مازن وليد مصطفى عبد الله

⁠رعد محمود يوسف زير

⁠شأن عبد الرحيم عزام الرجبي

⁠أحمد جميل جمعة عزام

⁠نور الدين طاهر محمود عثمان

⁠محمود إبراهيم محمود دار طه

⁠محمود أكرم جبرين عودة

⁠عمار سعدي مجاهد

⁠متين محمد عبد الله

⁠عميد محمد عبد الله شريك

⁠باسل محمد إسماعيل زول

⁠أحمد محمد علي تركمان

⁠نادر سميح أحمد كركرة

⁠رائد ناصر محمد ناجي

⁠يونس يوسف حسن كعبانة

⁠إحسان حامد مصطفى طقاطقة

⁠إبراهيم فريد ماجد خواجا

⁠عبد الرحمن أشرف اياد مزيد

⁠مصطفى عبد الكريم حسن نجار

⁠رائد هاني بهجت ريان

⁠إيهاب محمد جمعة حميدات

علي سعيد علي الصفراء

⁠عبد الله جمال عبد الهادي

محمد هاشم قطوسة

⁠إسماعيل ابو دهوخ

⁠رعد أبو عيشة

⁠عيد محمد حسين دوريش

عايش محمد عبد القادر القواسمة

⁠رأفت رفيق محمد حموني

⁠إبراهيم نبيل محمد السويطي

⁠إبراهيم توفيق عابد سباتين

⁠لينا رشاد عويضة طهبوب

⁠أحمد باسم سليمان سليمان

⁠عزمي سامي عودة

حمزة محمد جابر أبو العلا

⁠سامي رعد أحمد

⁠إسماعيل صلاح إبراهيم جمال

أحمد هشام محمد عليان

باسل ناصر محمود زبيدي

إياد موسى موسى الطقاطقة

⁠حمزة محمد عبد الحفيظ سليمان

⁠محمد يونس يونس

⁠محمد ناصر محمد

⁠عمار إبراهيم عزت تيم

⁠حسن عبد الفتاح هورين

⁠طارق محمد سعيد سلامة

⁠براء محمد سعيد جبارة

⁠أنس سعد جعفر خليل

⁠زياد محمد صدقي الباش

⁠محمد محفوظ سعيد

⁠براء علي محمد بطاط

⁠محمد صالح موسى صالح

⁠حبيب رفعت جميل صليبي

⁠محمد رفعت جميل صليبي

⁠عمرو زياد أزهري

⁠بدر محمد أبو جلغيف

⁠محمد حسن محمد عيوش

⁠ رمزي فخري عبد الحكيم المحتسي

⁠بلال أحمد

⁠صقر أشرف عبد القادر رقبان

⁠فادي محمد سالم

⁠محمود عبد الكريم سالم

عدي معتز أحمد العويوي

⁠أيوب جامع السعيد

⁠عمر خالد عياد

⁠لويس سمير إبراهيم أبو شرار

⁠مارسيل ناصر محمود عبادي

⁠رضا أحمد محمود غنيم

⁠حمزة محمد جبرين عدرا

⁠عمر محمود محمد سمارة

⁠بهاء محمود محمد سمارة

⁠مسالم يوسف محمد غوانمة

⁠مختار أوسم نبيل أحمد

⁠عبد الله محمود خليل صفية

فادي محمود قاسم أبو العلا

⁠عبد المعطى كريم المعطى حجاج

⁠محمد يزن جابر

⁠معتز عبد الباسط فلاح البرغوثي

⁠عبد داود محمد نتشة

⁠يوسف محمود عابد يغمور

⁠شادي محمود مصطفى عثمان

⁠عماد فالح أبو عليا

⁠محمد أحمد حمد

⁠قاسم عبد الكريم رجاء شبلي

⁠مصطفى محمود أحمد داود

⁠بلال إسماعيل عوض عبيات

⁠معاذ أحمد علي صلاح

⁠سامر سليمان محسن الرشيد