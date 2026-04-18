حراك فلسطيني وعالمي في يوم الأسير.. 144 فعالية في العالم

دعت حملة الحراك الفلسطيني والعالمي لدعم الأسرى في سجون الإحتلال إلى أوسع مشاركة جماهيرية في دول العالم لإحياء يوم الأسير الفلسطيني.

وحثّت الحملة في بيان يوم السبت، على تفعيل عطلة نهاية الأسبوع الممتدة وأيام السبت والأحد ما بين 17 - 19 إبريل/نيسان عبر تنظيم فعاليات في الشوارع والساحات العامة ومراكز المدن بمختلف أنحاء العالم، في محاولة لتوسيع الحضور الشعبي والحقوقي لقضية الأسرى الفلسطينيين ودفعها إلى مساحة ضغط دولي أكثر تأثيرًا.

وقالت الحملة إن 144 فعالية وُثّقت حتى الآن في 19 دولة عبر مختلف القارات.

واعتبرت أن هذا الحراك يعكس اتساع رقعة التضامن العالمي مع قضية الأسرى الفلسطينيين، لكنه لا يزال دون مستوى الحاج.

وأكدت أن هذا الحراك يستدعي توسيع نطاق التحرك وعدد الدول المشاركة وحجم الفعاليات، حتى تصل رسالة الحرية بصورة أقوى وأكثر تأثيرًا.

وقال منسق حملة "الأشرطة الحمراء"، عدنان حميدان: إن الرمزية تؤدي دورًا مهمًا في إيصال الرسائل.

وأكد أن الحاجة باتت ملحّة إلى تفعيل الأشرطة الحمراء وارتدائها وإبرازها لتصبح علامة حاضرة في الشارع والفضاء العام، ورمزًا يذكّر العالم بالدم الفلسطيني المسفوك، وبالحرية المنشودة، وبالقضية العاجلة المتمثلة في إنقاذ حياة آلاف الأسرى الذين يواجهون بعضًا من أقسى ظروف السجن في العالم.