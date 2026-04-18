مقتل جندي (إسرائيلي) متأثرا بإصابته جنوبي لبنان

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مقتل جندي متأثرًا بإصابته، جراء انفجار عبوة ناسفة في قوة من الجيش جنوبي لبنان.

وقال موقع حدشوت للو تسنزورا العبري إن جنديا إسرائيليا قتل متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها إثر انفجار عبوة ناسفة في عدد من الجنود في جنوب لبنان يوم أمس.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لوقف إطلاق نار مؤقت لمدة 10 أيام بين دولة الاحتلال ولبنان، عقب عدوان (إسرائيلي) واسع على لبنان استمر منذ 2 آذار/مارس الماضي.

وأسفر العدوان خلال 45 يوما عن استشهاد ألفين و 294 شخصا وإصابة سبعة آلاف و 544 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.