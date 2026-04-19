مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده خلال عمليات في جنوب لبنان، إلى جانب إصابة عدد من الجنود الآخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

ووفقاً لمصادر عبرية، فإن الرقيب أول (احتياط) ليدور بورات، من الكتيبة 7106 التابعة للواء الإقليمي 769، قُتل إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت جرافة عسكرية أثناء تقدمها في المنطقة، في العملية التي نفذها حزب الله.

وأشارت المصادر إلى أن قوة إضافية كانت متمركزة في محيط الآلية لأغراض التأمين، تعرّضت بدورها لتداعيات الانفجار، ما أسفر عن إصابة تسعة جنود آخرين، بينهم جندي بحالة خطيرة، وأربعة بحالة متوسطة، فيما وُصفت إصابات الأربعة الآخرين بالطفيفة.