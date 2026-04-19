هاريس: ترامب استُدرج إلى حرب تخدم أجندة نتنياهو

الرسالة نت

حذّرت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس من انزلاق الولايات المتحدة نحو مواجهة عسكرية مفتوحة، مؤكدة أن المسار الحالي يبتعد عن أولويات الداخل الأمريكي.

وقالت هاريس، خلال مؤتمر في ولاية ميشيغان، إن واشنطن “انجرّت إلى صراع تم استدراجها إليه”، في إشارة إلى سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددة على أن “الشعب الأمريكي لا يريد هذه الحرب”.

وأضافت أن الاستمرار في هذا النهج يحمل مخاطر استراتيجية واقتصادية كبيرة، داعية إلى إعادة تقييم الانخراط العسكري والعودة إلى المسارات السياسية والدبلوماسية.

وفي ختام تصريحاتها، أكدت هاريس أن الولايات المتحدة مطالبة باتخاذ قرارات “تعكس إرادة شعبها وتحمي مصالحه”، محذّرة من تداعيات أوسع قد تترتب على استمرار التصعيد. 

