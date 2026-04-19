الرئيس الإيراني: لا نسعى إلى توسيع دائرة الحرب ونتمسك بحق الدفاع عن النفس

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا تسعى إلى توسيع دائرة الحرب، مشدداً على أن موقف طهران “يقوم على الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة”.

وقال بزشكيان إن إيران “لم تبدأ أي حروب أو نزاعات، ولم تعتدِ على أي دولة”، مؤكداً في الوقت ذاته أن بلاده تمارس “حقها القانوني والمشروع في الدفاع عن النفس” دون نية للاعتداء على الآخرين.

وفي سياق متصل، انتقد الرئيس الإيراني تصريحات دونالد ترامب، معتبراً أنه “لا يحق له منع شعب من حقوقه”، في إشارة إلى الملف النووي، ومؤكداً أن إيران لن تتخلى عن حقوقها المشروعة في هذا المجال.

واتهم بزشكيان ما وصفه بـ”العدو” بالفشل في تحقيق أهدافه، مشيراً إلى أنه “انتهك القوانين الدولية واستهدف البنية التحتية والمدارس والمستشفيات”، على حد تعبيره.

وأضاف أن التصريحات التي تتحدث عن “تدمير حضارة إيران وإعادتها إلى العصر الحجري” تكشف، بحسب قوله، “نيات المعتدين وأهدافهم الحقيقية”