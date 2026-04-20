رابط التسجيل لامتحان الثانوية العامة 2026 لطلبة قطاع غزة

متابعة الرسالة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للاشتراك في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) للعام 2026، والخاص بالطلبة المتواجدين داخل محافظات قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها أن عملية التسجيل ستبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026، وستستمر حتى يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، وذلك عبر رابط إلكتروني مخصص لهذا الغرض.

الفئات المستهدفة

وبيّنت الوزارة أن التسجيل متاح للفئات الآتية:

جميع الطلبة الذين أنهوا الصف الحادي عشر للعام الدراسي 2024/2025.

الطلبة الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح في امتحان الثانوية العامة للأعوام 2024 و2025.

جميع الطلبة المتقدمين في العام 2023.

كما أوردت الوزارة ملاحظة هامة تخص الطلبة الذين أنهوا بنجاح الصف الحادي عشر في عامي 2023 و2024، ولم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة في الأعوام السابقة، حيث سُمح لهم بالتقدم لامتحان هذا العام (2026) شريطة مراجعة أقسام الامتحانات في مديريات التربية والتعليم التابعين لها لإتمام الإجراءات.

آلية التسجيل المعتمدة

ولتسهيل الإجراءات على الطلبة، نشرت الوزارة دليلاً بخطوات التسجيل الإلكتروني، والذي يتطلب:

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

تحديد الفرع الدراسي بدقة، وإدخال التخصص للطلبة المتقدمين للفرع الصناعي أو الاقتصاد المنزلي.

كتابة الاسم باللغة الإنجليزية مطابقاً لجواز السفر (إن وجد).

اختيار عنوان السكن بدقة متناهية؛ لضمان توزيع الطالب على قاعة الامتحان الأقرب لمكان سكنه وفقاً للإمكانيات المتاحة.

إدراج رقم جوال معتمد لضمان سهولة التواصل مع الطالب.

وشددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة البيانات المُدخلة، مشيرة إلى أن إمكانية تعديل البيانات ستكون متاحة حصراً خلال الفترة المحددة للتسجيل. كما دعت الطلبة إلى الالتزام التام بكافة التعليمات الصادرة عنها.

وختمت الوزارة بيانها بتوجيه أصدق الأمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة في مسيرتهم التعليمية.

رابط التسجيل

https://moehe.org/