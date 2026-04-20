قوة "رادع" تعلن تفاصيل العملية التي استهدفت العصابات العميلة شرق خانيونس

أعلنت قوة “رادع” التابعة لأمن المقاومة في قطاع غزة تنفيذ ضربة ميدانية استهدفت تحركات “العصابات العميلة” في مدينة خان يونس، وذلك بعد رصد ثلاث جيبات معادية في منطقة “الخط الأصفر” شرق المدينة.

وقالت القوة في بيان عاجل إن هذه العصابات حاولت تنفيذ عمل تخريبي تحت غطاء توزيع السجائر والأموال، بهدف استخدام المواطنين كدروع بشرية.

وبحسب البيان، فتح أمن المقاومة النيران على الجيبات، حيث جرى استهداف الجيب الأول بقذيفة “تاندوم” أصابته بشكل مباشر، فيما تم التعامل مع الجيبين الثاني والثالث بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف العملاء، وإرباكهم ودفعهم للفرار من الجيب الثاني.

وأضافت القوة أن طيران العدو تدخل لإسناد العملاء عبر إطلاق النار لتأمين انسحابهم، مشيرة إلى أن الطيران قصف الجيب الذي فر منه العملاء بصاروخ، في محاولة لإخفاء أثر فشلهم.

وأكدت قوة “رادع” مجددًا للعملاء أن “إسرائيل لن تحميكم”، مشددة على أن “أبطالنا لكم بالمرصاد”.

كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى اليقظة والحذر، والإبلاغ الفوري عن أي تحركات “للعصابات العميلة المارقة”، في إطار ما وصفته بتطهير الجبهة الفلسطينية منهم.