المرزوقي: مؤتمر دولي في بروكسل لبحث إنشاء ممر بحري إنساني لغزة

أعلن المنصف المرزوقي عن التحضير لعقد مؤتمر سياسي دولي في مدينة بروكسل يوم 22 أبريل/نيسان الجاري، بمشاركة عدد كبير من النواب والبرلمانيين من دول مختلفة حول العالم.

وأوضح المرزوقي ل"الرسالة نت" أن المؤتمر سيخصص لبحث سبل إنشاء ممر بحري إنساني إلى قطاع غزة، بعيدًا عن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مباشر وآمن للسكان في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة.

وأشار إلى أن التحضيرات الجارية تشمل تنسيقًا سياسيًا وإعلاميًا واسعًا، مؤكدًا أهمية إطلاق حملة إعلامية تواكب المؤتمر، وذلك قبيل انعقاده وخلال أيامه، بهدف حشد الدعم الدولي وتعزيز الضغط السياسي لتحقيق أهدافه.

وأكد المرزوقي أن هذا الحراك يأتي في إطار جهود دولية متصاعدة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، والعمل على إيجاد آليات إنسانية فاعلة ومستقلة لتقديم الدعم والإغاثة للسكان.