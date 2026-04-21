وكالة "تسنيم": إيران مستعدة لجولة محتملة من الحرب

قالت وكالة "تسنيم" نقلًا عن مصادر، يوم الثلاثاء، إن إيران جاهزة تمامًا لاحتمال استئناف الحرب ولديها أوراق جديدة للجولة القادمة من المعركة.

وأوضحت الوكالة أن إيران مستعدة لجولة محتملة من الحرب مع الاقتراب من الساعات الأخيرة لمهلة وقف إطلاق النار.

وأضافت أن إيران توقعت في الأسبوعين الماضيين احتمال استئناف الحرب ونقلت تجهيزات عسكرية وحددت أهدافًا جديدة.

وأكدت أن إيران جاهزة لخلق جحيم للولايات المتحدة و"إسرائيل" منذ الثواني الأولى من العودة المحتملة للحرب.

وأشارت الوكالة إلى أن حركة الملاحة البحرية تخضع لرقابة مشددة من قبل القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني.

وقالت: "لن يُسمح بعبور السفن مضيق هرمز لحين توفر الضمانات لرفع الحصار البحري عن إيران بشكل كامل".