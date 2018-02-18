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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

اعترف وزير الحرب (الإسرائيلي) أفيغدور ليبرمان، بتعرض طائرات الاحتلال لإطلاق نار أثناء شن غارات على قطاع غزة الليلة الماضية.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد تبنت استهداف طائرات الاحتلال بالمضادات الأرضية أثناء إغارتها على مواقع المواقع الليلة الماضية، بعد عملية خانيونس التي أدت لإصابة أربعة جنود (إسرائيليين).

وقال ليبرمان في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال (الإسرائيلي) صباح اليوم الأحد حول هجمات الجيش في قطاع غزة: "آمل أن لا نواجه تصعيدا لكن الحدث لم ينته لأنه لم يتم تصفية الإرهابيين المسؤولين عن الهجوم الذي وقع أمس بعد"ـ مضيفا أن هناك اعتبارات مختلفة تتعلق بموعد استهداف نفق الليلة الماضية.

وأكد ليبرمان أنه فتح تحقيق في الطريقة التي وقعت فيها عملية خانيونس، مشيرا إلى أنه سيتعامل مع الموقف بشكل أفضل بعد ظهور نتائج التحقيق.

وقال: "يجب أن نفهم أننا نقوم بعمليات يومية على مدار الساعة والاسبوع ضد إرهاب حماس وحزب الله، فإن هدفهم واضح وهو أن إضعاف قدرتنا على مقاومة الإرهاب، إنهم يحاولون تقسيمنا من الداخل وهدفهم هو تطوير طرق تهريب الأسلحة والمعدات وردعنا".

وأضاف: "كان من السهل إطلاق النار على الطائرات وهذا ما تسبب بانطلاق صافرات الإنذار في كامل المستوطنات المحيطة بقطاع غزة".

وتابع: "على الرغم من كل شيء ونحن نعمل في الشمال والجنوب، ولن نتوانى عن أي شيء وسوف نستمر في إيذاء التهريب وإحباط محاولات الإضرار بسيادتنا".

وأوضح أن الوضع الصعب في قطاع غزة يرجع إلى توقف أبو مازن عن تمويل قطاع غزة، مطالبا سكان غلاف قطاع غزة بمواصلة حياتهم كالمعتاد.

وختم قوله بأن حماس هي من تملك السيادة في قطاع غزة ويجب أن نواصل العمل ضدها، زاعما أن (إسرائيل) تحاول فصل سكان قطاع غزة المتورطين في اعمال ضد "إسرائيل" عمن لا يفعلون ذلك.