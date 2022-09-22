كتلة الصحفي: تحريض أجهزة السلطة على الصحفي (الريماوي) جريمة وطنية

اعتبرت كتلة الصحفي الفلسطيني تحريض الأجهزة الأمنية في الضفة على الصحفي علاء الريماوي ووسائل إعلام فلسطينية جريمة وطنية تعيد للأذهان اغتيال الشهيد نزار بنات.

وحذرت كتلة الصحفي في بيان لها، من التحريض الممنهج الذي يتعرض له الصحفي الوطني علاء الريماوي -مراسل قناة الجزيرة مباشر في الضفة والأسير المحرر- ووسائل إعلام فلسطينية وطنية وتعتبره مقدمة لأفعال خطيرة، وقالت إنها تعيد "للأذهان جريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات".

وأضافت الكتلة أن "هذا السلوك يستدعي وقفة وطنية شاملة وتحركًا صحفيًا محليًا ودوليًا، فاستمرار الاعتداء على الصحفيين دون عقاب، تماهٍ مع السياسة الصهيونية وامتداد لاغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة".

وطالبت السيد محمد اشتية بصفته رئيسا للوزراء بوضع حد لسلوك أجهزته الأمنية وتوفير الحماية للصحفي الريماوي.

وحملت كتلة الصحفي محمد اشتيه ورئيس السلطة محمود عباس المسؤولية المباشرة عن أي أذى يصيب الصحفي الريماوي وصحفيي وسائل الإعلام العاملة في الضفة المحتلة.

ومضت بالقول :"إن استمرار سياسة الإرهاب الممنهج ضد الصحفيين انتهاك لكل القوانين، واستهداف للمشروع الوطني الفلسطيني الذي يعد الصحفيون وفي مقدمتهم الزميل علاء رؤوس الحربة الإعلامية فيه، وجسره إلى العالم، وإن صمتنا عن استهدافه يجعلنا في دائرة التواطؤ والشراكة، وإن سلوك الأجهزة الأمنية في الضفة وتاريخها في التعامل مع الصحفيين والنشطاء وليس آخره ما جرى في نابلس من أحداث، يجعلنا ندق ناقوس الخطر ونطرق جدار الخزان صارخين بأعلى صوت، صرخة الشهيد ناجي العلي "لا لكاتم الصوت".