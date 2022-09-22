دوري الأمم الأوروبية .. أبرز مباريات اليوم الخميس 22-9-2022 والقنوات الناقلة

دوري الأمم الأوروبية أبزر مباريات اليوم الخميس 22-9-2022 والقنوات الناقلة .. من المقرر أن تشهد الجهولة الخامسة في منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرم القدم اليوم الخميس 22-9-2022 عدد من المباريات

وتعد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية مهمة وقوية لحد ما بين عدد من الدول.

جدول مباريات اليوم الخميس في دوري الأمم الأوروبية

21:45| النمسا X فرنسا

21:45| الدنمارك X كرواتيا

21:45| ويلزX بلجيكا

21:45| هولندا X بولندا

21:45| تركيا X لوكسمبرج

القنوات الناقلة لمباريات الأمم الأوروبية

وحتى كتابة هذا الخبر، لم يجرى الإعلان عن عرض مباريات اليوم من دوري الأمم الأوروبية عبر أي قناة تلفزيونية في الشرق الأوسط.

وفقط سيتم بث المباريات بشكل مباشر عبر تطبيق UEFA TV

القنوات الأوروبية لنقل مباريات الأمم الأوروبية

ويمكن للمتابعين مشاهدة المباريات عبر الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والقنوات الأوروبية التالية:

Sport TV1 Portugal- Diema Sport HD- TV2 Sport Premium 1 HD- Sport Klub 1 HD Slovenija- Sport Klub 1HD Croatia- Uefa.tv



