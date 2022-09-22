دليل التسجيل في الجامعات السودانية 2022 2023 .. الحكومية والخاصة .. تنشر الإدارة العامة للقبول والمصادقة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي في مستويي البكالوريوس والدبلوم التقني للعام الدراسي 2022-2023 عبر daleel.admission.gov.sd pdf.

مفاتيح القبول في الجامعات السودانية 2022 -2023

على الإدارة أن تنشر موعد فتح باب التسجيل في الجامعات السودانية لمن اجتاز امتحانات الشهادة السودانية كدليل لمعدلات الدخول والتسجيل في جميع كليات الجامعات السودانية الحكومية والخاصة. للعام الدراسي 2022-2023.

وسيتم تطوير دليل القبول للجامعات السودانية 2022-2023 PDF لخريجي المدارس الثانوية، وسيتم تحديد مواعيد التقديم للجامعة ومتطلبات التقديم لأي من كليات الجامعات الحكومية أو الخاصة في جميع ولايات السودان.

تحميل دليل القبول في الجامعات السودانية 2022-2023

ستقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية بتوضيح جميع تفاصيل دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي لمستوى البكالوريوس والدبلوم الفني للعام الدراسي 2022-2023 ، عبر موقع /daleel.admission.gov.sd/.

الجامعات السودانية 2023

جامعة الخرطوم.

الجامعة الإسلامية بأم درمان.

جامعة بخت الرضا.

جامعة الفاشر.

جامعة الجزيرة.

الجامعة السودانية للعلوم والتكنولوجيا.

جامعة وادي النيل.

طلبات الجامعات السودانية 2022-2023

يتم تقديم الطلب إلكترونيًا للجامعات الحكومية والخاصة ، من خلال موقع وزارة التعليم العالي الذي سيحدد تاريخ التقديم واستكمال استمارة القبول للجامعات السودانية ، وذلك لتسجيل رغبات الكليات.

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