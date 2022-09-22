مفتاح قبول الجامعات السودانية 2023-2022 .. يزداد البحث عبر محركات قوقل عن نتائج مفتاح القبول في الجامعات السودانية.

حيث نضع لكم في هذا الخبر، مفاتيح قبول الجامعات والكليات السودانية الحكومية والأهلية للعام 2023-2023م، في فروعها كافة، وذلك وفق شروط وزارة التربية والتعليم السودانية.

وأعلنت الوزارة عن قبول الشهادات وتصديقها بإعلان نتائج القبول بعد انتهاء ترتيباتها الخاصة بالإفصاح عن نتائج قبول الطلاب المتقدمين للجامعات السودانية - المرحلة الأولى التقديم / القبول العام - الشهادة السودانية والشهادة العربية والأجنبية شهادة للعام الدراسي 2023 - 2022 م عن طريق مكتب القبول.

أعلنت الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات، إعلان نتائج القبول بعد انتهاء ترتيباتها للإفصاح عن نتائج قبول الطلاب المتقدمين للجامعات السودانية. القبول - الشهادة السودانية والشهادة العربية والشهادة الأجنبية للعام الدراسي 2023 - 2022 م من قبل مكتب القبول.

التقديم الالكتروني في الجامعات السودانية

وأعلنت لجنة القبول في التعليم العالي نتائج القبول في الجامعات السودانية للعام الدراسي 2022-2023.

عندما وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضوابط لطلب القبول بالتكلفة الخاصة وقبول أبناء العاملين في الجامعات الحكومية، والتي تضمنت فقدان الطلاب المرشحين للقبول العام لعام 2021 م إذا تم قبولهم برسوم خاصة جديدة.

كما لا داعي لتقديم استقالة قبول عامة عند التقديم للقبول الخاص، بالإضافة إلى أن رسوم التقديم الداخلية 500 جنيه لحاملي الشهادات الثانوية السودانية وغير السودانية وكذلك لأبناء عمال.

مفتاح قبول الجامعات السودانية

وأكدت الوزارة أنه من بين الضوابط، تم تحديد رسم قدره 50 دولارًا أمريكيًا للمتقدمين من خارج السودان لشهادة غير السودانية.

وقالت إن التقديم يتم عبر موقع الإدارة العامة للقبول بشرط أن يكون التقديم متاحاً فقط للطلبة الحاصلين على الشهادة السودانية أو ما يعادلها لعام 2021 م فقط والتي ستبدأ من الأربعاء إلى الخميس ، 27 يناير.

نسب القبول بالجامعات السودانية

لمعرفة نسب القبول التي جرى اعتمادها من وزارة التربية والتعليم السودانية أضغط على الروابط التالية:

القبول العام : نتيجة الشهادة (السودانية – الولائي – السعودية – الاماراتية – القطرية – العمانية – عربية اخري – الاجنبية )

نتيجة القبول للجامعات السودانية

يمكنك معرفة نتيجة القبول من خلال الصفحة التالية: اضغط هنا

رابط نتيجة التقديم الالكتروني في الجامعات السودانية

يمكنك زيارة الرابط التالي لمعرفة نتيجة القبول من خلال الرابط التالي اضغط هنا

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