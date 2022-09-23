مواجهات في الطور بعد اقتحام منزل منفذ عملية الطعن في بيت سيرا

اندلعت فجر اليوم الجمعة مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة الطور في القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن الشباب الثائر استهدف حاجز الزيتونة العسكري في بلدة الطور بالمفرقعات النارية.

تزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال منزل عائلة أبو جمعة في بلدة الطور وتفتيشها.

‏وأعلن أن منفذ عملية الطعن عند حاجز بيت سيرا جنوب غرب رام الله، هو الشهيد محمد أبو جمعة 23 عامًا من بلدة الطور.

استهداف مستوطنة "براخا" قرب نابلس بالرصاص الليلة الماضية، ومجموعة عرين الأسود تتبنى إطلاق النار.

وفي نابلس أطلق مقاومون الرصاص صوب مستوطنة "براخا" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الرصاص أصاب أحد المنازل في المستوطنة.

قوات الاحتلال اقتحمت أيضاً بلدة برقة شمال غرب نابلس، والسيلة الحارثية غرب جنين، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سعيد الساعي عقب اقتحام منزله في ضاحية ارتاح بمدينة طولكرم، الشاب شاهر يوسف طقاطقة من قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم.