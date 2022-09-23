الطقس: أجواء غائمة جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء يوم غد خريفية غائمة جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.