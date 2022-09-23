ضربة قوية لبرشلونة قبل الكلاسيكو

تلقى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، نبأ سيئًا بإصابة المدافع الفرنسي جوليس كوندي، خلال مشاركته مع منتخب بلاده ضد النمسا، أمس الخميس، في دوري الأمم الاوروبية.

وخرج جوليس كوندي بعد 22 دقيقة فقط من انطلاق المباراة، متأثرًا بآلام عضلية.

وبحسب إذاعة "RAC1" الإسبانية، فإن إصابة المدافع الفرنسي لا تبدو جيدة، وكل شيء يُشير إلى أنه يعاني من تمزق عضلي، وبالتالي سيغيب عن المشاركة مع برشلونة لعدة أسابيع.

وأضافت "كوندي سيعود إلى برشلونة خلال ساعات، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية وتحديد مدى إصابته، ولن يتم إجراء تقييمات إلا بعد نتيجة الفحوصات الطبية، لكنه لا يوجد أي تفاؤل من قبل برشلونة".

وأشار التقرير إلى أنه من المرجح غياب كوندي عن لقاء الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد في معقل الأخير سانتياجو برنابيو، يوم 16 أكتوبر/تشرين أول المقبل.