الجهاد الإسلامي تبارك عملية الطعن قرب رام الله وتنعى منفذها

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عملية الطعن قرب حاجز "بيت سيرا" برام الله المحتلة، التي نفذها الشهيد المقدسي محمد أسامة أبو جمعة (23 عاماً) يوم أمس الخميس، وأوقعت إصابات في صفوف المستوطنين.

وقالت الجهاد في بيان صحفي اليوم الجمعة: إن هذه العملية المباركة تثبت مراراً وتكراراً، أن شعبنا ماض في مقاومته، وأن كل محاولات الإلهاء وإخماد صوت المواجهة لن يصمد أمام هذا العنفوان اللامتناهي".

وأكدت الحركة أن هذه العملية تمثل امتداداً مباركاً لوحدة الساحات والاشتباكات الممتدة في مدن وقرى الضفة المحتلة، وخيارًا وحيدًا وكفيلاً بردع الاحتلال وقطعان المستوطنين.

ووجه البيان التحية للفلسطينيين وللمقاومة في مدن وبلدات الضفة، وبارك صمود المقدسيين، داعيا إلى تصعيد مواجهة الاحتلال على نقاط التماس وعلى حدود الوطن المسلوب.