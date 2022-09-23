 خريشة: ليس لنا أمل سوى مقاومتنا وتوفير غطاء سياسي للمقاومين في الضفة 

قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، إن الأمل الوحيد للشعب الفلسطيني هو المقاومة والعمل على توفير غطاء سياسي للمقاومين في الضفة.

وطالب خريشة رئيس السلطة محمود عباس، بالعمل على رفع يد أجهزة السلطة عن المقاومين في الضفة، مؤكدا أن حقوق الشعب الفلسطيني لا تستجدى وإنما تنتزع انتزاعا.

وأضاف: "شعبنا الفلسطيني يعرف الطريق لتحرير أرضه ولديه الحل في مواجهة الاحتلال، ونحن نراهن على الشبان الفلسطينيين في زمن التخاذل والهوان".

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” في تقريره الدوري لأعمال المقاومة (832) عملاً مقاوماً، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، أصيب خلالها (28) إسرائيلياً بعضهم بجراحٍ خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال بشكل ملحوظاً مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (73) عملية، (28، 24) عملية منها في نابلس وجنين على التوالي، حسب التقرير.