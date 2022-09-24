الأسيران القساميان أحمد ونائل عبيد يدخلان عامهما الاعتقالي الـ19

دخل الأسيران المقدسيان أحمد ونائل عبيد من بلدة العيسوية في القدس المحتلة عامها الاعتقالي ال19 على التوالي في سجون الاحتلال.

الأسير نائل عبيد

وكان نائل (43) عاماً قد اعتقل بتاريخ 24/9/2004 واتهم بالانتماء لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وحكمت عليه المحكمة الاحتلالية بالسجن المؤبد 7 مرات إضافة إلى 30 عاما.

تنقل في معظم السجون، ويقبع حاليا في سجن نفحة علما أنه متزوج وأب لطفل، ويعاني داخل السجون من مشاكل صحية متعددة أبرزها (الحساسية والجيوب الأنفية).

الأسير أحمد عبيد

اعتقل الأسير القسامي المقدسي أحمد محمد عبيد (56 عاماً) بتاريخ 22/9/2004.

وتعرض عبيد عند اعتقاله لتحقيقٍ قاسي، قبل أن تصدر محاكم الاحتلال بحقه حكماً يقضي بالسجن المؤبد المكرر سبع مرات، إضافة إلى 30 عاماً أخرى؛ بتهمة الانتماء إلى كتائب القسام، وتوصيل استشهاديين نفذا عملية نوعية قتل فيها 15 مستوطناً، وأصيب 80 آخرون.

وتراجعت صحة الأسير عبيد منذ عدة أعوام بشكلٍ واضح، وبدأ يعاني من الآم شديدة، وانتفاخ بشكل ملحوظ في ساقه الأيسر، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرته على الوقوف والحركة.

طالب أكثر من مرة بنقله إلى المستشفى لمعرفة سبب هذه الآلام إلا أن الإدارة كانت تماطل في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها المحافظة على صحته.

ونتيجة رفض الاحتلال خلال السنوات الماضية نقل الأسير عبيد إلى المستشفى تفاقمت حالته الصحية، فاضطر إلى نقله للمستشفى وتبين أنه مصاب بجلطة في قدمه، وبحاجة إلى رعاية خاصة، ورغم ذلك جرى نقله مرة أخرى للسجن، وصرفت له الإدارة علاجاً يختلف عن الذي قرره له الأطباء في المستشفى، مما أدى إلى تراجع وضعه الصحي