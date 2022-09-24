"علماء الأمة" يطالب بتخفيف العبء على المقدسيين بمشاغلة المحتل والاشتباك معه

دعا ملتقى علماء الأمة أهالي الـ 48 وعموم فلسطين لضرورة التحرك بما يستطيعون من جهد للوصول إلى المسجد الأقصى.

كما طالب الملتقى في بيانه الختامي بمشاركة 45 مؤسسة علمائية من مختلف دول العالم بتخفيف العبء على المقدسيين بمشاغلة المحتلين والاشتباك معهم أينما تواجدوا ليعلم المحتل أن المسجد الأقصى خط أحمر وأن الدفاع عنه واجب عيني على كل مسلم قادر وأن أرواحنا وأموالنا وأوقاتنا فداء له.

كما طالب الملتقى العلماء في كل مكان –مؤسسات وشخصيات- بقيادة التحرك الجماهيري في بلدانهم لمطالبة حكوماتهم بالتحرك السياسي والديبلوماسي الفوري لصد هذه المخاطر بشتى السبل الممكنة، ودعوتهم إلى نبذ كل علاقة قائمة أو محتملة مع الاحتلال الذي يهدد مقدساتنا، وتجريم التطبيع معه.

كما دعا البيان الختامي أن تكون خطب الجمعة الثلاث القادمة (خطبة للقدس) لتكون محركًا لجماهير الأمة لممارسة واجبهم في النصرة والدعم أينما وجدوا.

ودعا الملتقى المؤسسات العلمائية لتبني وتفعيل مشروع (دينار الأقصى) بحيث تساهم كل مؤسسة بمبلغ شهري ثابت عن كل عضو فيها لتأسيس صندوق القدس والأقصى لينفق منه على مشاريع الصمود والمرابطة وتفويت مشاريع التهويد التي تهدد مقدساتنا.

وطالب الملتقى وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي لعقد مؤتمر عاجل لدعم القدس والأقصى وبيان مخاطر التهويد على مقدسات المسلمين، يدعوا له علماء الأمة للخروج بخطط عمل عاجلة ومستدامة، فواجب الوقت الآن الدفاع عن المسجد الأقصى وتفويت خطر تهويده وتقسيمه.

كما دعا الأحزاب والمنظمات السياسية العربية والإسلامية لجعل القدس على رأس أولويات خططهم، ودعوة أحرار العالم للوقوف مع هذه القضية العادلة وعدم الاصطفاف مع الطرف المحتل.

وطالب الشعوب المسلمة في كل مكان من بلاد المسلمين لأخذ دورهم في الدفاع عن الأقصى من خلال الخروج في مسيرات منظمة، والتظاهر أمام سفارات الصهاينة في البلاد التي توجد فيها، والضغط على الحكام للوقوف أمام مسؤولياتهم وتشكيل دور ضاغط في المجتمع الدولي لإيقاف هذه الجرائم الصهيونية ووضع حد لها.

كما دعا العلماء إلى عدم التساهل في مواجهة هذا الخطر التهويدي الجديد الذي يتزامن مع أعياد اليهود الدينية بما يسمى "رأس السنة العبرية" يومي 26 و27 سبتمبر ويتبعه بأيام قليلة ما يسمى "بعيد الغفران" في 5 و 6 أكتوبر انتهاء بما يسمى "عيد العرش" الذي يمتد ثمانية أيام ما 10 إلى 17 أكتوبر، وستكون ذروة العدوان حسب ما دعت جماعات الهيكل.

الجهات الموقعة

1.الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

2. رابطة علماء المسلمين.

3. رابطة علماء أهل السنة.

4. المجلس الإسلامي السوري

5. هيئة علماء فلسطين

6. هيئة علماء المسلمين في العراق

7. رابطة علماء إرتريا.

8. مؤسسة الوحدة الأندونيسية

9. اتحاد العلماء والمدارس والمعاهد الشرعية في تركيا.

10. مؤسسة الرحمن الخيرية الهندية

11. جماعة عباد الرحمن - السنغال.

12. الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام

13. الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين.

14. رابطة علماء فلسطين

15. هيئة علماء اليمن

16. جمعية علماء ماليزيا

17. مجمع الخلفاء الراشدين الدعوي.

18. منتدى القدس للأكاديميين

19. الرابطة العالمية لفقهاء الأمة

20. رابطة شباب لأجل القدس العالمية

21. منتدى العلماء

22- ملتقى علماء فلسطين

23. مؤسسة منبر الأقصى الدولية

24. رابطة علماء المغرب العربي

25. رابطة أئمة وخطباء ودعاة العراق

26. مجمع علماء أفغانستان

27. مجلس الدعاة في لبنان

28. رابطة الأئمة والدعاة في السنغال

29. الهيئة العلمائية للسادة الصوفية في إفريقيا

30. مؤسسة القدس الدولية

31. المنتدي الإسلامي للفكر والتربية - السنغال

32. ملتقى دعاة فلسطين

33. التجمع الاسيوي لاتحاد العلماء المسلمين

34. المجلس الاستشاري للمنظمات الاسلامية الماليزية (مابيم)

35. التحالف العالمي للدفاع عن المسجد الاقصى ( منار)

36. جمعية النهضة اليمنية

37. هيئة علماء إكرام

38- مجلس القضاء الإسلامي بجنوب أفريقيا

39- هيئة علماء المسلمين في لبنان

40. التجمع الإسلامي في السنغال

41. جمعية الاتحاد الاسلامي - لبنان

42.وقف بيت الدعوة والدعاة في لبنان

43. الهيئة الدائمة لنصرة القدس وفلسطين

44- جمعية المعالي للعلوم والتربية بالجزائر

45. جناح العلماء للحزب الإسلامي الماليزي