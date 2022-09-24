كتائب المجاهدين بالضفة تتبنى عملية إطلاق النار على مستوطنة بالخليل

أعلنت كتائب المجاهدين في الضفة الغربية المحتلة تبنيها عملية إطلاق النار على مستوطنة كرمئيل المقامة على أراضي الخليل قبل أسبوع.

وقالت المجاهدين في بيان لها:" إن العملية نفذها عناصر من كتائب المجاهدين في خلية جنوب الضفة بمشاركة عناصر من "فتح الانتفاضة" والتي أسفر عنها "إصابة مستوطنين والتي أربكت الاحتلال وجعلته في حالة تخبط".

وأضافت، "أن العملية شملت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال وتمكن عناصر الكتائب من الانسحاب"، مشيرةً إلى أن هذه العملية تأتي نصرة للمسجد الأقصى وللمدينة المقدسة وسنريكم من بأسنا.

وقالت مصادر عبرية آنذاك، إن مسحلين تسللوا إلى داخل مستوطنة الكرمل في الخليل، فيما استدعى جيش الاحتلال الجيش للبحث عنهم.

وأكد الإعلام العبري أن مستوطنًا يبلغ من العمر 20 عامًا أصيب بجروح طفيفة ومتوسطة في هجوم إطلاق النار على مستوطنة كرمئيل في جنوب جبل الخليل.