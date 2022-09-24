المجلس الأعلى يوزع مليون و200 ألف شيكل على 40 ناديًا في غزة

وزع المجلس الأعلى للشباب والرياضة المنحة المالية على أندية غزة بقيمة مليون و200 ألف شيكل في الحفل الذي أقيم في فندق سيدار بحضور العديد من الشخصيات الرياضية وممثلي الاندية.

وقال عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أن الأندية أصرت على الاستمرار بالنشاط بعزيمة وإرادة لأنها جزء مكون من الوطن وتحمل رسالة من رسالات التحدي والتوافق في الرياضة الفلسطينية.

وأشار هنية إلى أن المبلغ المقدم من المجلس الأعلى للشباب والرياضة جاء بدعم من لجنة متابعة العمل الحكومي من أجل استمرار الحياة الرياضية.

وأضاف هنية أن الفترة الأخيرة شهدت الحصول على دعماً متعدداً في أكثر من مجال لتطوير العمل الشبابي والرياضي.

وأضاف هنية "نتطلع لتوزيع منحة الرئيس محمود عباس والمجلس الأعلى التي تعتبر الشريان الكبير لدعم واستمرار الحياة الرياضية للأندية واللاعبين".

وقال: "سنطرق كل الأبواب لجلب المزيد من الدعم الرياضي لأكثر من 5 آلاف أسرة تستفيد من المنح المالية للرياضيين".

وشملت المنحة (40) ناديًا، وحصل كل نادٍ في الدرجة الممتازة على (35.000) شيكل، وأندية الدرجة الأولى (25.000) شيكل، وأندية الدرجة الثانية (14.000) شيكل.