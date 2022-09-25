ارتفاع عدد ضحايا مركب المهاجرين في لبنان إلى 94

أعلنت الهيئة العليا للإغاثة في لبنان ارتفاع عدد ضحايا الزورق اللبناني الغارق قبالة ساحل محافظة طرطوس السورية إلى 94 شخصا، بعد انتشال عدد من الجثامين، ظهر السبت.

وأشار أمين عام الهيئة، اللواء محمد خير، في بيان له، إلى وجود 5 جرحى لبنانيين، وفلسطينيين اثنين، و12 سوريا من الذين تم انتشالهم من البحر نتيجة غرق الزورق أمس في المياه الإقليمية السورية.

والجمعة، بدأ الصليب الأحمر اللبناني عند الحدود مع سوريا، عملية تسلّم جثامين عدد من اللبنانيين والفلسطينيين الذين قضوا في الحادثة.

والخميس، أعلنت السلطات اللبنانية غرق مركب على متنه لبنانيون و"غير لبنانيين"، قبالة ساحل مدينة طرطوس في سوريا، بعدما انطلق من شمالي لبنان باتجاه سواحل أوروبا.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن المركب انطلق قبل أيام من شاطئ مدينة المنية شمالي لبنان، وعلى متنه أكثر من 100 شخص من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين.

من جهته، عبر حزب الله "عن عميق الحزن والألم الشديد"، بالفاجعة الكبيرة لغرق عدد كبير من المواطنين ‏اللبنانيين والفلسطينيين في مركب "الموت" مقابل ميناء طرطوس.

ودعا الحزب في بيان له، الدولة اللبنانية إلى القيام بواجباتها تجاه المواطنين الذين قضوا أو تضرروا في هذه ‏المأساة الكبيرة واحتضان عائلاتهم في الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.

كما دعا إلى ملاحقة تجار قوارب الموت وردعهم وتشديد العقوبات ‏القضائية ضدهم واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بوضع حد نهائي لعمليات التهريب الخطيرة وعدم ‏تكرارها.‏

وتزداد محاولات الهجرة غير النظامية من لبنان باتجاه دول أوروبية، في ظل تدهور معيشي غير مسبوق وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر على إثر أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد منذ عام 2019.