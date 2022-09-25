إحصائية: بحرية الاحتلال اعتقلت 31 صيادًا من غزة منذ بداية العام

ذكرت إحصائية أصدرها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، أن قوات البحرية (الإسرائيلية) اعتقلت منذ بداية العام الجاري 31 صيادًا من قبالة سواحل القطاع.

وبينت الإحصائية، أن 3 صيادين لا زالوا معتقلين هم، محمود بكر، وأحمد الفصيح، ومحمد السيلاوي.

وأشارت إلى أن الاحتلال صادر 8 قوارب "حسكات" وقارب "لنش"، وأصاب 14 صيادًا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم في الرأس وهو الصياد أحمد الصعيدي مطلع مارس/ آذار الماضي.

وتُطلق بحرية الاحتلال بطريقة شبه يومية نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتُصيب وتعتقل عددًا منهم بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد التي تصل إلى 6 أميال شمالاً، و15 جنوبًا.